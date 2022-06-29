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США перекидають додаткові військові сили в Європу

Фото: США перекидають в Європу додаткові сили (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США перекидають в європейські країни додаткові військові сили. Причиною цього стала агресія і погрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Ніка Шифріна в Twitter.

Заяву про розгортання сил США в Європі зробив американський лідер Джо Байден.

"У якийсь момент Путін порушив мир в Європі... США і їх союзники активізуються, доводячи, що НАТО потрібніше, ніж будь-коли, і важливіше, ніж будь-коли", - сказав Байден.

Так, США прийняли рішення:

  • у Польщі створити постійний штаб 5-го армійського корпусу;
  • у Румунії розгорнути додаткову ротаційну бригаду;
  • у Великобританії розгорнути дві додаткові ескадрильї F-35;
  • у країнах Балтії покращити ротацію військових;
  • в Іспанії розгорнути 2 додаткових есмінці ВМФ (в результаті кількість есмінців збільшилася з 4 до 6);
  • у Німеччині та Італії розгорнути додаткову ППО.

Нагадаємо, що в Мадриді з 28 по 30 червня проходить саміт НАТО, на якому Росію хочуть визнати загрозою колективній безпеці.

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