UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У США Палата представників оголосила перерву до 28 лютого, не схваливши допомогу Україні

Ілюстративне фото: Палата представників США вирішила піти на перерву без схвалення законопроекту із пакетом допомоги Україні (GettyImagеs)
Автор: Володимир Костирін

Палата представників Сполучених Штатів Америки (США) після дискусій стосовно законопроекту щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого. Документ так і не був проголосований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Тепер конгресмени мають повернутися до розгляду проекту закону вже наприкінці лютого.

Перед оголошенням перерви в Палаті представників тривали обговорення щодо допомоги Україні та іншим партнерам - конгресмени вирішували, чи голосувати за документ у вигляді, погодженому Сенатом, або вносити до нього поправки.

Що передувало

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України у документі передбачено понад 60 млрд доларів.

США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні через розбіжності між республіканцями і демократами. Таким чином, виділення нових пакетів американської військової допомоги призупинено.

Для того, щоб законопроєкт, який підтримав Сенат, набув чинності, його має схвалити Палата представників і підписати президент США Джо Байден.

Додамо, що днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Палату представників Штатів схвалити нову допомогу Україні на 60 млрд доларів. За його словами, в іншому випадку нерішучість може призвести до вторгнення Китаю на Тайвань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні