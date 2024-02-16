У США Палата представників оголосила перерву до 28 лютого, не схваливши допомогу Україні

Тепер конгресмени мають повернутися до розгляду проекту закону вже наприкінці лютого.

Перед оголошенням перерви в Палаті представників тривали обговорення щодо допомоги Україні та іншим партнерам - конгресмени вирішували, чи голосувати за документ у вигляді, погодженому Сенатом, або вносити до нього поправки.

Що передувало

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США підтримав законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України у документі передбачено понад 60 млрд доларів.

США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні через розбіжності між республіканцями і демократами. Таким чином, виділення нових пакетів американської військової допомоги призупинено.

Для того, щоб законопроєкт, який підтримав Сенат, набув чинності, його має схвалити Палата представників і підписати президент США Джо Байден.

Додамо, що днями генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Палату представників Штатів схвалити нову допомогу Україні на 60 млрд доларів. За його словами, в іншому випадку нерішучість може призвести до вторгнення Китаю на Тайвань.