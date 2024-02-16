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В США Палата представителей объявила перерыв до 28 февраля, не одобрив помощь Украине

Иллюстративное фото: Палата представителей США решила уйти на перерыв без одобрения законопроекта с пакетом помощи Украине (GettyImagеs)
Автор: Владимир Костырин

Палата представителей Соединенных Штатов Америки (США) после дискуссий относительно законопроекта о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню решила отправиться на перерыв до 28 февраля. Документ так и не был проголосован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Теперь конгрессмены должны вернуться к рассмотрению проекта закона уже в конце февраля.

Перед объявлением перерыва в Палате представителей продолжались обсуждения помощи Украине и другим партнерам - конгрессмены решали, голосовать ли за документ в виде, согласованном Сенатом, или вносить в него поправки.

Реакция Байдена

Президент США Джо Байден отреагировал на решение законодателей уйти на перерыв. Американский лидер в своем Twitter (X) отметил, что отказ проголосовать за законопроект о выделении Украине помощи, которая продолжает противостоять широкомасштабной военной агрессии со стороны РФ, "не будет забыт".

"Неспособность поддержать Украину в этот критический момент никогда не будет забыта", - написал он.

Что предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов. В частности, для Украины в документе предусмотрено более 60 млрд. долларов.

США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине из-за разногласий между республиканцами и демократами. Таким образом, выделение новых пакетов американской военной помощи приостановлено.

Для того, чтобы поддержавший Сенат законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей и подписать президент США Джо Байден.

Добавим, что на днях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Палату представителей Штатов одобрить новую помощь Украине на 60 млрд долларов. По его словам, в противном случае нерешительность может привести к вторжению Китая на Тайвань.

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