В США при падении самолета погиб известный актер

Американский актер и музыкант Джозеф Лара погиб в авиакатастрофе. Он сыграл главную роль в фильме "Тарзан на Манхэттене" и сериале "Тарзан: Героические приключения".
Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США.
На борту одномоторного самолета Cessna C501, кроме актера, находилась его супруга Гвен Шамблин Лара и еще пять человек. Все погибли.
Напомним, в конце марта в Одессе скончался на 76-м году жизни известный украинский актер театра и кино Александр Казимиров. Его помнили и любили благодаря ролям в культовых фильмах для молодежи.