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У США при падінні літака загинув відомий актор

Автор: Даша Харченко

Американський актор і музикант Джозеф Лара загинув в авіакатастрофі. Він зіграв головну роль у фільмі "Тарзан на Манхеттені" і серіалі "Тарзан: героїчні пригоди".

Про це повідомляє The Hollywood Reporter з посиланням на Федеральне управління цивільної авіації США.

На борту одномоторного літака Cessna C501, крім актора, перебувала його дружина Гвен Шамблін Лара і ще п'ять осіб. Всі загинули.

Нагадаємо, наприкінці березня в Одесі помер на 76-му році життя відомий український актор театру і кіно Олександр Казимиров. Його пам'ятали і любили завдяки ролям у культових фільмах для молоді.

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