США озвучили крайній термін для переговорів: Трамп і Рубіо готують рішення

Президент США Дональд Трамп та державний секретар Марко Рубіо серйозно ставляться до перемовин між Україною та Росією. Вони ухвалять відповідні рішення через оголошений Трампом двотижневий термін.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс в ефірі Fox News.

Ведучий запитав у Брюс, коли цей, вже не вперше озвучуваний строк у два тижні, який "постійно рухається, насправді настане". На що вона заперечила, що "він не рухається"

"Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і секретаря (Рубіо - ред.), які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти і орієнтири щодо того, що повинно відбуватися", - сказала Брюс.

За її словами, Трамп "сповнений надії" на прогрес у переговорах, але налаштований рішуче. Брюс вважає, що про рішучість Трампа свідчать "його недавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування Путіним, про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився".

"Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває, є нові рамки, нові часові рамки, коли ми дізнаємося, чи вони (Україна й РФ - ред.) серйозні, і вони (Трамп і Рубіо - ред.) будуть приймати рішення відповідно до цього", - заявила Брюс, додавши, що вимоги США обом сторонам відомі.

Новий раунд "мирних" переговорів у Стамбулі

16 травня у Стамбулі відбулися прямі перемовини між Україною та Росією щодо можливого завершення війни. Під час зустрічі сторони погодили обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, який уже було реалізовано, а також домовилися підготувати пропозиції щодо умов припинення вогню.

Після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним, російський диктатор заявив про готовність Кремля працювати над так званим "меморандумом", що має включати положення про припинення бойових дій.

Другий раунд перемовин Москва запропонувала провести в понеділок, 2 червня, знову в Стамбулі. Тим часом міністр оборони України Рустем Умеров поспілкувався телефоном із головою російської делегації Володимиром Мединським та повідомив, що українська сторона вже передала свій проєкт документа.

Натомість Росія досі не надала свій "меморандум", обіцяючи оприлюднити його безпосередньо під час нової зустрічі.

Президент Володимир Зеленський також прокоментував ситуацію. Він зазначив, що для того, щоб наступна зустріч не була порожньою, потрібно розуміти її адженду і належним чином підготуватися до переговорів. Однак РФ, за його словами, робить усе, щоб ця зустріч була безрезультатною.