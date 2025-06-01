США озвучили крайний срок для переговоров: Трамп и Рубио готовят решение

Президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио серьезно относятся к переговорам между Украиной и Россией. Они примут соответствующие решения через объявленный Трампом двухнедельный срок.

Ведущий спросил у Брюс, когда этот, уже не впервые озвучиваемый срок в две недели, который "постоянно движется, на самом деле наступит". На что она возразила, что "он не движется"

"Мы имеем недавнее заявление как президента, так и секретаря (Рубио - ред.), которые отметили, что это не является долгосрочным делом. Это не просто стандартная рабочая процедура. Это не будет длиться месяцами или годами, когда мы имеем стандарты и ориентиры относительно того, что должно происходить", - сказала Брюс.

По ее словам, Трамп "полон надежды" на прогресс в переговорах, но настроен решительно. Брюс считает, что о решимости Трампа свидетельствуют "его недавние очень агрессивные посты в Truth Social о разочаровании Путиным, о том, что он знает, что он чувствует, что тот изменился".

"Президент очень откровенен относительно того, что он чувствует, есть новые рамки, новые временные рамки, когда мы узнаем, серьезны ли они (Украина и РФ - ред.), и они (Трамп и Рубио - ред.) будут принимать решения в соответствии с этим", - заявила Брюс, добавив, что требования США обеим сторонам известны.

Новый раунд "мирных" переговоров в Стамбуле

16 мая в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Украиной и Россией относительно возможного завершения войны. Во время встречи стороны согласовали обмен пленными в формате 1000 на 1000, который уже был реализован, а также договорились подготовить предложения по условиям прекращения огня.

После телефонного разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, российский диктатор заявил о готовности Кремля работать над так называемым "меморандумом", который должен включать положения о прекращении боевых действий.

Второй раунд переговоров Москва предложила провести в понедельник, 2 июня, снова в Стамбуле. Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров пообщался по телефону с главой российской делегации Владимиром Мединским и сообщил, что украинская сторона уже передала свой проект документа.

Зато Россия до сих пор не предоставила свой "меморандум", обещая обнародовать его непосредственно во время новой встречи.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что для того, чтобы следующая встреча не была пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам. Однако РФ, по его словам, делает все, чтобы эта встреча была безрезультатной.