У США розповіли, коли військові ЗСУ завершать навчання на Patriot

Як розповів американський генерал Дуглас Сімс, підготовка українських військових триває не тільки у США, а й по всій Європі.

"Колективна підготовка триває по всій Європі та різко збільшує українські об’єднані збройні організації. Загалом із січня американські військові навчили понад 1000 українців, довівши загальну кількість навчених Сполученими Штатами трохи більше ніж 4000", - сказав він.

Він також зауважив, що навчання на ракетній системі Patriot, які проходять у Форт-Стілл, незабаром закінчаться.

"Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої в Україні батареї Patriot", - розповів він.

Сімс вважає, що наші військові зможуть використовувати Patriot так само ефективно, як і інші системи ППО.