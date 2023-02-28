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У США розповіли, коли військові ЗСУ завершать навчання на Patriot

Фото: у США озвучили кількість бійців ЗСУ яку вдалось навчити користуватись Patriot (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати, разом з іншими країнами, підготували понад 4000 українських військових. Частина з них проходила навчання по користуванню ракетною системою Patriot.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як розповів американський генерал Дуглас Сімс, підготовка українських військових триває не тільки у США, а й по всій Європі.

"Колективна підготовка триває по всій Європі та різко збільшує українські об’єднані збройні організації. Загалом із січня американські військові навчили понад 1000 українців, довівши загальну кількість навчених Сполученими Штатами трохи більше ніж 4000", - сказав він.

Він також зауважив, що навчання на ракетній системі Patriot, які проходять у Форт-Стілл, незабаром закінчаться.

"Збройні сили США незабаром завершать підготовку та оснащення першої в Україні батареї Patriot", - розповів він.

Сімс вважає, що наші військові зможуть використовувати Patriot так само ефективно, як і інші системи ППО.

Нагадаємо, що українські військові прибули в Оклахому (США) для участі у навчаннях з використання системи протиракетної оборони Patriot.

Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Військові вже вирушили на навчання.

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Сполучені Штати АмерикиЗбройні сили України