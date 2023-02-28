В США рассказали, когда военные ВСУ завершат обучение на Patriot

Как рассказал американский генерал Дуглас Симс, подготовка украинских военных продолжается не только в США, но и по всей Европе.

"Коллективная подготовка продолжается по всей Европе и резко увеличивает украинские объединенные вооруженные организации. В целом с января американские военные научили более 1000 украинцев, доказав общее количество обученных Соединенными Штатами чуть более 4000", - сказал он.

Он также отметил, что учения на ракетной системе Patriot, проходящие в Форт-Стилл, вскоре закончатся.

"Вооруженные силы США вскоре завершат подготовку и оснащение первой в Украине батареи Patriot", – рассказал он.

Симс считает, что наши военные смогут использовать Patriot так же эффективно, как и другие системы ПВО.