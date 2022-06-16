В США ожидают, что Украина в новых поставках получит дополнительные РСЗО

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"В следующем пакете помощи США мы ожидаем, что состоится дальнейшая поставка этих систем", - заявил он.

Он напомнил, что Украине уже отправили четыре такие РСЗО. При этом Салливан подчеркнул, что главное правильное интегрирование данного вооружение на фронте.

"Мы должны делать это постепенно и главное, о чем мы думаем при этом, сколько из них могут быть эффективно интегрированы на поле боя... С увеличением количества систем должно расти число обученного персонала и это будет происходить в предстоящие недели и месяцы", - сказал американский чиновник.