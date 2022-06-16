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В США ожидают, что Украина в новых поставках получит дополнительные РСЗО

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Вашингтон, Четверг 16 июня 2022 17:56
В США ожидают, что Украина в новых поставках получит дополнительные РСЗО Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Белый дом ожидает, что в новом пакете военной помощи Украина получит тяжелое вооружение. Речь идет о дополнительных реактивных системах залпового огня HIMARS.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"В следующем пакете помощи США мы ожидаем, что состоится дальнейшая поставка этих систем", - заявил он.

Он напомнил, что Украине уже отправили четыре такие РСЗО. При этом Салливан подчеркнул, что главное правильное интегрирование данного вооружение на фронте.

"Мы должны делать это постепенно и главное, о чем мы думаем при этом, сколько из них могут быть эффективно интегрированы на поле боя... С увеличением количества систем должно расти число обученного персонала и это будет происходить в предстоящие недели и месяцы", - сказал американский чиновник.

Напомним, США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 1 млрд долларов.

Также Германия пообещала передать три РСЗО Mars, Польша и Нидерланды - артиллерию, а Канада - заменяемые стволы для поддержания дальности и точности.

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