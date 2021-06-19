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Украина и Польша скоординировали позиции по противодействию "Северному потоку-2"

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Суббота 19 июня 2021 14:31
Украина и Польша скоординировали позиции по противодействию "Северному потоку-2" Фото: главы МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим польским коллегой Збигневом Рау на полях Анталийского дипломатического форума. Дипломаты обсудили строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Министры подтвердили, что российский проект "Северный поток-2" несет угрозу для безопасности обеих стран и Европы в целом. Дипломаты скоординировали позиции по противодействию его воплощению.

Кулеба также выразил благодарность за неизменную поддержку Польшей курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

"Дмитрий Кулеба обсудил с польским коллегой дальнейшие шаги, которые Альянс может осуществить для ускорения евроатлантической интеграции Украины и укрепления обороноспособности нашего государства", - говорится в сообщении.

Отметим, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудили сотрудничество двух стран по борьбе с угрозой для энергетической безопасности Европы. В частности они обсудили противостояние "Северному потоку-2".

Как отмечает Дмитрий Кулеба, условием запуска "Северного потока-2" должно быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

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Дмитрий Кулеба Северный поток-2
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