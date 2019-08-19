ООН требует дополнительной помощи для облегчения кризиса в Венесуэле

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ООН просит помочь венесуэльским беженцем

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди призвал увеличить гуманитарную помощь для венесуэльских беженцев, направляющихся в соседние страны. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Гранди планировал посетить бразильский пограничный город Пакарайма в эти выходные, но власти посоветовали ему отказаться от участия из-за протестов жителей, недовольных прибытием более 500 венесуэльцев в день.

Жители Пакараймы закрыли магазины в субботу, 17 августа, и прошли по улицам с протестами, выкрикивая "Бразилия для бразильцев".

По оценкам УВКБ ООН, уже 4,3 миллиона венесуэльцев бежали от экономических и политических потрясений в своей стране, главным образом в Колумбию, где их насчитывается 1,2 миллиона, и в Перу, Чили и Эквадор. Около 180 тысяч человек остались в Бразилии.

ООН и неправительственные организации объявили сбор гуманитарной припомощи на 770 миллионов долларов в начале года и получили менее 180 миллионов долларов.

"Это действительно один из самых недофинансированных гуманитарных проектов в мире для одного из крупнейших кризисов", - сказал он.

Также он призвал ускорить перечисление средств такие крупные финансовые учреждения, как Всемирный банк и Межамериканский банк развития, которые заявили о готовности помочь. Эти деньги планируется направить на системы здравоохранения и образования Венесуэлы.

Отдельно он похвалил Чили, которая приняла 400 тысяч венесуэльцев, за предоставление им убежища.

Однако в целом, по словам Гранди, в регионе распространяются признаки антииммигрантских настроений, что отражается в растущих ограничениях на передвижение венесуэльцев в андских странах. Без дополнительной помощи враждебность по отношению к венесуэльцам будет только расти, прогнозирует он.

Напомним, агентство Bloomberg посчитало, что санкции Соединенных Штатов, которые ввела администрация Дональда Трампа против Ирана и Венесуэлы, могли стать экономически выгодны России и принести прибыль в сфереге торговли нефтью.