Санкции США против Ирана и Венесуэлы принесли выгоду России, - Bloomberg

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В результате санкций российские нефтяные компании получили больший доход

Санкции против Ирана и Венесуэлы, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа, могли стать экономически выгодны России. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на информагентство Bloomberg.

В частности, в связи с позицией США в отношении стран, которые пытались торговать нефтью с Ираном и Венесуэлой, автоматически возрос спрос на российскую нефть. Так, вследствие этого в период с ноября прошлого года по июль нынешнего года российские нафтовикиотримали дополнительно не менее 905 млн долларов.

Такую сумму агентсво получило на основе расчета, основанного на разнице в стоимости нефти марки Urals и эталонной мировой марки Brent за последние пять лет. На сегодня эти сорта нефти почти одинаковые в цене.

Trump'sanctions against Iran and Venezuela have inadvertently increased demand for a Russian brand of crude oil, boosting revenues for the nation's exporters https://t.co/LSwwLUTBAx pic.twitter.com/D7ky0YhtCI — Bloomberg (@business) August 16, 2019

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недавно подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, направленных на блокирование активов ее правительства. Новые санкции вводятся на фоне того, что власти Венесуэлы пытается помешать Хуану Гуайдо, который объявил себя временным президентом и которого признали США.