ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Санкции США против Ирана и Венесуэлы принесли выгоду России, - Bloomberg

Новости » Экономика    17.08.2019 - 04:45
Санкции США против Ирана и Венесуэлы принесли выгоду России, - Bloomberg
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

В результате санкций российские нефтяные компании получили больший доход

Санкции против Ирана и Венесуэлы, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа, могли стать экономически выгодны России. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на информагентство Bloomberg.

В частности, в связи с позицией США в отношении стран, которые пытались торговать нефтью с Ираном и Венесуэлой, автоматически возрос спрос на российскую нефть. Так, вследствие этого в период с ноября прошлого года по июль нынешнего года российские нафтовикиотримали дополнительно не менее 905 млн долларов.

Такую сумму агентсво получило на основе расчета, основанного на разнице в стоимости нефти марки Urals и эталонной мировой марки Brent за последние пять лет. На сегодня эти сорта нефти почти одинаковые в цене.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп недавно подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, направленных на блокирование активов ее правительства. Новые санкции вводятся на фоне того, что власти Венесуэлы пытается помешать Хуану Гуайдо, который объявил себя временным президентом и которого признали США.

В США индекс Dow Jonesа показал максимальное падение за последние 11 месяцев США отвергли обвинения МИД РФ относительно вмешательства в митинги в Москве
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВенесуэлаСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь