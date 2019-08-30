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США чекають від Євросоюзу санкцій проти Венесуели найближчим часом

Новини » Політика    30.08.2019 - 05:55
США чекають від Євросоюзу санкцій проти Венесуели найближчим часом
Ілюстративне фото (European Parliament)

На думку Вашингтона, очікувати для впровадження санкцій завершення переговорів між Мадуро й опозицією - помилка

Сполучені Штати Америки очікують, що Європейський Союз у найближчі місяці запровадить санкції щодо Венесуели. Про це заявив спецпредставник США з Венесуели Елліот Абрамс, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Абрамс зазначив, що європейські країни очікують результатів переговорів між урядом Венесуели й опозицією, але немає жодних ознак того, що Мадуро має намір піти у відставку.

"Якщо переговори зазнають невдачі, вони запровадять санкції. На нашу думку, це, швидше за все, помилка, тому що, якщо б вони запровадили санкції, зараз було б більше шансів для успішних переговорів", - сказав Абрамс.

Він скептично ставиться до продовження переговорів.

"Переговори на паузі. Вони не зустрічалися протягом кількох тижнів, і дата ще не встановлена", - сказав він.

Зі слів Абрамса, президент Венесуели Ніколас Мадуро все більше покладається на фінансову підтримку "Роснефти".

При цьому він зазначив, що російська компанія, здійснюючи операції з венесуельською нафтою, не порушує американських санкцій.

Нагадаємо, раніше зазначалося, що санкції проти Ірану та Венесуели, які запровадила адміністрація президента США Дональда Трампа, могли стати економічно вигідні Росії.

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