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США ответят на безрассудные или агрессивные действия России, - Блинкен

Автор: РБК-Украина

Госсекреталь Энтони Блинкен прокомментировал отношения США и РФ. В этом контексте он заявил, что Соединенные Штаты готовы ответить на любые безрассудные или же агрессивные действия России.

Об этом Блинкен сказал в интерью BBC на полях саммита G7 в Лондоне.

Госсекретарь рассказал, что США были сосредоточены на действиях государства - таких как обращение с оппозиционером Алексеем Навальным и вмешательство в выборы.

"Мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что на саммите "Большой семерки" в Лондоне подтвердили поддержку суверенитета Украины. Госсекретарь США и главы МИД Германии и Франции продолжат следить за российской агрессией.

Напомним, ранее советник Байдена Джейк Салливан заявлял, что Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

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