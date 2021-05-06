США дадуть відповідь на безрозсудні або агресивні дії Росії, - Блінкен

Госсекреталь Ентоні Блінкен прокоментував відносини США і РФ. У цьому контексті він заявив, що Сполучені Штати готові відповісти на будь-які безрозсудні або ж агресивні дії Росії.
Про це Блінкен сказав в інтер BBC на полях саміту G7 в Лондоні.
Держсекретар розповів, що США були зосереджені на діях держави - таких як звернення з опозиціонером Олексієм Навальним і втручання у вибори.
"Ми б вважали за краще більш стабільні і передбачувані відносини", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що на саміті "Великої сімки" в Лондоні підтвердили підтримку суверенітету України. Держсекретар США і глави МЗС Німеччини та Франції продовжать стежити за російською агресією.
Нагадаємо, раніше радник Байдена Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію навколо України.