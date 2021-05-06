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США дадуть відповідь на безрозсудні або агресивні дії Росії, - Блінкен

Автор: РБК-Україна

Госсекреталь Ентоні Блінкен прокоментував відносини США і РФ. У цьому контексті він заявив, що Сполучені Штати готові відповісти на будь-які безрозсудні або ж агресивні дії Росії.

Про це Блінкен сказав в інтер BBC на полях саміту G7 в Лондоні.

Держсекретар розповів, що США були зосереджені на діях держави - таких як звернення з опозиціонером Олексієм Навальним і втручання у вибори.

"Ми б вважали за краще більш стабільні і передбачувані відносини", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що на саміті "Великої сімки" в Лондоні підтвердили підтримку суверенітету України. Держсекретар США і глави МЗС Німеччини та Франції продовжать стежити за російською агресією.

Нагадаємо, раніше радник Байдена Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію навколо України.

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