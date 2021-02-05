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США отвергли причастность к перевороту в Турции в 2016 году

Пятница 05 февраля 2021 03:52
США отвергли причастность к перевороту в Турции в 2016 году
Фото: попытка переворота в Турции (wikimedia.org)
Автор: Инна Собора

Соединенные Штаты отвергли обвинения в причатсности к государственном перевороту в Турции. Они осуждали события, которые происходили в стране в 2016 году.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Так, министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что США стояли за попыткой государственного переворота в Турции.

"Соединенные Штаты не принимали участия в попытке государственного переворота в Турции в 2016 году и сразу же осудили ее. Недавние утверждения об обратном, сделанные высокопоставленными турецкими чиновниками, полностью ложны", - говорится в заявлении Госдепа.

Также отмечается, что такие заявления несовместимы со статусом Турции как союзника по НАТО и стратегического партнера США.

Напомним, попытка военного переворот в Турции произошла вечером 15 июля 2016 года. Службы безопасности пытались сделать все возможное для того, чтобы решить ситуацию, но в течение нескольких часов военные заявили о захвате власти.

Ранее суд в Турции приговорил сотрудника консульства Соединенных Штатов Метина Топуза к тюремному заключению на срок 8 лет и 9 месяцев.

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