США відкинули причетність до перевороту в Туреччині в 2016 році

Фото: спроба перевороту в Туреччині (wikimedia.org)

Сполучені Штати відкинули звинувачення в причатсности до державному перевороту в Туреччині. Вони засуджували події, які відбувалися в країні в 2016 році.

Про це йдеться в заяві Держдепу США.

Так, міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу заявив, що США стояли за спробою державного перевороту в Туреччині.

"Сполучені Штати не брали участі у спробі державного перевороту в Туреччині в 2016 році і відразу ж засудили його. Нещодавні твердження про зворотне, зроблені високопоставленими турецькими чиновниками, повністю помилкові", - йдеться в заяві Держдепу.

Також наголошується, що такі заяви несумісні зі статусом Туреччини як союзника по НАТО і стратегічного партнера США.

Нагадаємо, спроба військового перевороту в Туреччині сталася ввечері 15 липня 2016 року. Служби безпеки намагалися зробити все можливе для того, щоб вирішити ситуацію, але протягом декількох годин військові заявили про захоплення влади.

Раніше суд в Туреччині засудив співробітника консульства Сполучених Штатів Метіна Топуза до тюремного ув'язнення на термін 8 років і 9 місяців.