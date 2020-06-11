В Турции сотрудника консульства США приговорили к тюремному заключению

Фото: флаг Турции (flickr)

Метина Топуза обвиняют в помощи террористической организации

Суд в Турции приговорил сотрудника консульства Соединенных Штатов Метина Топуза к тюремному заключению на срок 8 лет и 9 месяцев. Его обвиняют в помощи террористической организации.

Об этом сообщает Reuters.

Судебный процесс над Топузом был одной из нескольких причин разногласий между союзниками по НАТО Турцией и США.

Изначально Топуз был обвинен в шпионаже и попытке свержения власти. В марте текущего года прокурор заявил, что сотрудник американского консульства должен быть оправдан по этим обвинениям. Однако прокурор настаивал на приговоре для Топуза в виде 15 лет лишения свободы за членство в террористической организации.

В 78-страничном обвинительном заключении, который включал в себя телефонные звонки, текстовые сообщения и изображения с камер видеонаблюдения, Топуз был обвинен в связях с чиновниками, которые возглавляли расследования коррупции в 2013 году и позже были признаны членами сети американского священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в неудачном перевороте 2016 года.

Будучи переводчиком и посредником в агентстве по борьбе с наркотиками (DEA) при консульстве США в Стамбуле, Топуз в течение всего судебного процесса утверждал, что связывался с людьми, которые в то время занимали высокие посты в полиции и судебной системе, в рамках своей работы.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшего адвоката президента США переведут под домашний арест.

Кроме того, в США часть заключенных переведут на домашний арест из-за коронавируса.

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Автор: РБК-Украина