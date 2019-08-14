США відкинули звинувачення МЗС РФ щодо втручання у мітинги в Москві

Ілюстративне фото (U.S. Department of State)

Інформація була надана громадянам США в Москві

Офіційний представник Держдепартаменту США Ванесса Еккер відкинула звинувачення російського Міністерства закордонних справ (МЗС) на адресу посольства США у Москві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Так, речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила посольство США в РФ в тому, що воно втручається у внутрішні російські справи при інформуванні про мітинги, які проходять у Москві. За словами Захарової, американська дипломатична місія опублікувала в соцмережах детальний маршрут акції, яка відбулася 3-го серпня.

При цьому спікер нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін заявив, що російські парламентарії виступають за розслідування втручання у внутрішні справи країни.

Як підкреслила Ванесса Екер, поширена посольством інформація була направлена на забезпечення безпеки американських громадян, які перебувають в Москві.

РБК-Україна писало, що мерія Москви не дала дозвіл опозиціонерам на проведення акції протесту щодо не допуску незалежних кандидатів до місцевих виборів.

Як відомо, акції протесту в Москві тривають із середини липня через недопуск опозиційних кандидатів до місцевих виборів. Мітинги супроводжуються масовими затриманнями. Так, 27 липня були затримані майже1,5 тис. людей, 3 серпня - до 700 осіб, а 10 серпня - понад 300 учасників акції затримали.