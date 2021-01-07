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В США в отставку ушел первый министр после беспорядков возле Капитолия

Автор: Роман Тверденко

Министр транспорта США Элейн Чао подала в отставку. Так она отреагировала на ситуацию с беспорядками, которые устроили сторонники Дональда Трампа в среду, 6 января.

Об этом Чао написала в Twitter.

Она отметила, что события в Вашингтоне, произошедшие вчера, очень задели ее, как и многих американцев.

В должности Чао останется до 11 января и поможет передать дела преемнику Питеру Буттиджеджу.

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Элейн стала первой из министров, подавшей в отставку после попытки захватить Капитолий сторонниками президента США Дональда Трампа после того, как Конгресс 6 января начал процедуру утверждения результатов выборов президента США.

Ранее сообщалось, об отставке нескольких чиновников Белого дома после беспорядков возле Капитолия. В отставку подали помощники первой леди США, а также заместитель советника Трампа по национальной безопасности Мэтт Поттингер.

Также известно, что избранный президент США Джозеф Байден не планирует присоединяться к призывам досрочно прекратить полномочия действующего президента Дональда Трампа.

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