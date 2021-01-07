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Байден не хочет призывать к отстранению Трампа, - CNN

Вашингтон, Четверг 07 января 2021 20:23
Байден не хочет призывать к отстранению Трампа, - CNN
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Избранный президент США Джозеф Байден не планирует присоединяться к призывам досрочно прекратить полномочия действующего президента Дональда Трампа. Он не заинтересован в таком развитии событий.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в окружении Байдена.

Отмечается, что победивший кандидат не рассматривает возможность призывать к отстранению Трампа от должности согласно 25-й поправке к Конституции США, когда действующий президент признается неспособным находится в должности и его полномочия временно переходят к вице-президенту, которым является Майк Пенс. К такой процедуре сегодня призывали ряд членов Конгресса от Демократической партии.

Также телеканалу известно, что бывшие президенты США тоже не планируют выступать с заявлением о необходимости отстранения Трампа, поскольку считают, что это не было бы полезно для текущей ситуации.

Напомним, сегодня Трамп заявил, что мирно передаст власть своему преемнику Джо Байдену. При этом Трамп до сих пор не признает результаты голосования.

Ранее РБК-Украина писало, что Трампа могут досрочно лишить полномочий из-за подстрекательства к беспорядкам в США, которые привели к смерти четырех человек.

В ночь на четверг Конгресс утвердил результаты выборов президента США, в которых победил кандидат от демократов Джозеф Байден.

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