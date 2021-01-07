У США у відставку пішов перший міністр після заворушень біля Капітолію

Міністр транспорту США Елейн Чао подала у відставку. Так вона відреагувала на ситуацію з заворушеннями, які влаштували прихильники Дональда Трампа в середу, 6 січня.

Про це Прат написала в Twitter.

Вона зазначила, що події у Вашингтоні, що відбулися вчора, дуже зачепили її, як і багатьох американців.

На посаді Чао залишиться до 11 січня і допоможе передати справи наступникові Пітеру Буттіджеджу.

Елейн стала першою з міністрів, подає у відставку після спроби захопити Капітолій прихильниками президента США Дональда Трампа після того, як Конгрес 6 січня почав процедуру затвердження результатів виборів президента США.

Раніше повідомлялося, про відставку кількох чиновників Білого дому після заворушень біля Капітолію. У відставку подали помічники першої леді США, а також заступник радника Трампа з національної безпеки Метт Поттінгер.

Також відомо, що обраний президент США Джозеф Байден не планує приєднуватися до закликів достроково припинити повноваження чинного президента Дональда Трампа.