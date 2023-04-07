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Рішення про переговори з РФ має ухвалюватися спільно з Україною, - Білий дім

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Вашингтон, П'ятниця 07 квітня 2023 02:07
Рішення про переговори з РФ має ухвалюватися спільно з Україною, - Білий дім Фото: координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Рішення про мирні переговори з Росією має ухвалюватися лише Україною, і ініціювати їх має президент Володимир Зеленський.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Лише президент (України Володимир – ред.) Зеленський може визначити, чи готовий і коли він готовий вести переговори, в якому контексті і про що. Ми вважаємо, що не може бути переговорів про Україну без України", – заявив Кірбі.

Таким чином, представник Білого дому прокоментував публікації з сигналами про те, що українська сторона за певних умов готова вести переговори з РФ щодо Криму.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що заступник керівника Офісу президента з міжнародних питань Андрій Сибіга заявив, що Україна не виключає переговорів із Росією щодо Криму після того, як українські військові проведуть успішний контрнаступ.

Водночас Київ не піде на жодні територіальні компроміси, а проведення переговорів щодо Криму – це лише одна можлива опція повернення півострова.

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