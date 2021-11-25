В США оценили вероятность экстрадиции Коломойского

Американский аналитик Кейси Мишель считает, что Игорь Коломойский в ближайшее время не покинет пределы Украины, что усложнит его экстрадицию в США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время презентации своей книге в эфире американского исследовательского центра Atlantic Council.

"Очевидно, если Коломойский наймет квалифицированных юристов, они вряд ли рекомендуют ему лететь в Вену в ближайшее время", - заявил Кейси Мишель на вопрос о вероятности выдачи олигарха в США.

Он также прокомментировал в интервью Atlantic Council причины выбора Коломойского и отчасти президента Украины в качестве объекта своего расследования.

По словам автора, Коломойский является крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде штат Огайо, что весьма нетипичный выбор места инвестирования для "сомнительного капитала" из постсоветских стран.