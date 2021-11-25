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В США оценили вероятность экстрадиции Коломойского

Автор: Наталия Гурковская

Американский аналитик Кейси Мишель считает, что Игорь Коломойский в ближайшее время не покинет пределы Украины, что усложнит его экстрадицию в США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время презентации своей книге в эфире американского исследовательского центра Atlantic Council.

"Очевидно, если Коломойский наймет квалифицированных юристов, они вряд ли рекомендуют ему лететь в Вену в ближайшее время", - заявил Кейси Мишель на вопрос о вероятности выдачи олигарха в США.

Он также прокомментировал в интервью Atlantic Council причины выбора Коломойского и отчасти президента Украины в качестве объекта своего расследования.

По словам автора, Коломойский является крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде штат Огайо, что весьма нетипичный выбор места инвестирования для "сомнительного капитала" из постсоветских стран.

Как сообщалось, 23 октября в США поступила в продажу книга "Американская клептократия", посвященная схемам отмывания средств Игорем Коломойским.

Кроме того, ранее стало известно, что олигарху Игорю Коломойскому разрешили не платить антимонопольный штраф в 4,7 млрд грн за завышение цен на бензин.

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Игорь Коломойский