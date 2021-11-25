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У США оцінили ймовірність екстрадиції Коломойського

Автор: Наталія Гурковська

Американський аналітик Кейсі Мішель вважає, що Ігор Коломойський найближчим часом не залишить межі України, що ускладнить його екстрадицію до США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву під час презентації своєї книги в ефірі американського дослідницького центру Atlantic Council.

"Очевидно, якщо Коломойський найме кваліфікованих юристів, вони навряд чи рекомендують йому летіти до Відня найближчим часом", - заявив Кейсі Мішель на питання про можливість видачі олігарха в США.

Він також прокоментував в інтерв'ю Atlantic Council причини вибору Коломойського та частково президента України в якості об'єкта свого розслідування.

За словами автора, Коломойський є найбільшим власником нерухомості в Клівленді штату Огайо, що є дуже нетиповим вибором місця інвестування для "сумнівного капіталу" з пострадянських країн.

Як повідомлялося, 23 жовтня до США надійшла у продаж книга "Американська клептократія", присвячена схемам відмивання коштів Ігорем Коломойським.

Крім того, раніше стало відомо, що олігарху Ігореві Коломойському дозволили не платити антимонопольний штраф у 4,7 млрд грн за завищення цін на бензин.

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Ігор Коломойский