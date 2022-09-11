США оценили успехи на востоке и возвращение Изюма как важнейшие достижения Украины, - NYT
Успехи украинских военных на северо-востоке, в частности, возвращение Изюма, являются важнейшими достижениями Украины, но пока не ясно, какое стратегическое значение будут иметь эти успехи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Американские чиновники считают, что есть признаки того, что текущее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию российского фронта.
Издание сообщает, что нынешние и бывшие чиновники США высоко оценили утонченность украинской подготовки к контрнаступлению.
Так, решение "рекламировать" свое контрнаступление на юге, прежде чем нанести удар на северо-востоке, является стандартным приемом дезориентации, который используют спецназовцы США, которые тренируют украинских военных с момента оккупации Крыма в 2014 году.
Летом украинские официальные лица активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами, когда они начали планировать контрнаступление. Высокопоставленные американские чиновники отказались сообщать, какими подробностями плана контрнаступления поделилась Украина и сколько советов дали США. Один из чиновников рассказал, что американцы постоянно обсуждали с Киевом, как Украина может остановить продвижение России на востоке.
Генерал Фредерик Б. Ходжес заявил, что недавний успех ВСУ указывает на то, что усилия Украины по возвращению земель на юге и востоке могут развиваться быстрее, чем он предполагал ранее, и даже подготовить почву для попытки отвоевать Крым в 2023 году.
Другие эксперты заявили, что ситуация может измениться для Украины. Бывший чиновник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой рассказал, что контрнаступление ВСУ продвигается даже быстрее, чем ожидалось и что сейчас пора для украинской армии использовать любой случай, чтобы ослабить и уничтожить боеспособность России.
Ранее сообщалось, что украинские военные уже находятся на окраинах Лисичанска Луганской области. Подробности пока не разглашаются.
Между тем военные уже взяли Купянск и Изюм под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.
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