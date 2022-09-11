США оценили успехи на востоке и возвращение Изюма как важнейшие достижения Украины, - NYT

Успехи украинских военных на северо-востоке, в частности, возвращение Изюма, являются важнейшими достижениями Украины, но пока не ясно, какое стратегическое значение будут иметь эти успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Американские чиновники считают, что есть признаки того, что текущее наступление может быть ранним этапом наступления, которое может значительно отодвинуть линию российского фронта.

Издание сообщает, что нынешние и бывшие чиновники США высоко оценили утонченность украинской подготовки к контрнаступлению.

Так, решение "рекламировать" свое контрнаступление на юге, прежде чем нанести удар на северо-востоке, является стандартным приемом дезориентации, который используют спецназовцы США, которые тренируют украинских военных с момента оккупации Крыма в 2014 году.

Летом украинские официальные лица активизировали обмен разведывательными данными со своими американскими коллегами, когда они начали планировать контрнаступление. Высокопоставленные американские чиновники отказались сообщать, какими подробностями плана контрнаступления поделилась Украина и сколько советов дали США. Один из чиновников рассказал, что американцы постоянно обсуждали с Киевом, как Украина может остановить продвижение России на востоке.

Генерал Фредерик Б. Ходжес заявил, что недавний успех ВСУ указывает на то, что усилия Украины по возвращению земель на юге и востоке могут развиваться быстрее, чем он предполагал ранее, и даже подготовить почву для попытки отвоевать Крым в 2023 году.

Другие эксперты заявили, что ситуация может измениться для Украины. Бывший чиновник Пентагона и офицер ЦРУ Мик Малрой рассказал, что контрнаступление ВСУ продвигается даже быстрее, чем ожидалось и что сейчас пора для украинской армии использовать любой случай, чтобы ослабить и уничтожить боеспособность России.