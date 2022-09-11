ua ru
Нд, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США оцінили успіхи на Сході і повернення Ізюму як найважливіші досягнення України, - NYT

Новость на русском →
Неділя 11 вересня 2022 10:21
США оцінили успіхи на Сході і повернення Ізюму як найважливіші досягнення України, - NYT Фото: США оцінили успіхи на Сході і повернення Ізюму як найважливіші досягнення України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Успіхи українських військових на північному сході, зокрема, повернення Ізюму, є найважливішими досягненнями України, але поки не ясно, яке стратегічне значення матимуть ці успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Американські чиновники вважають, що є ознаки того, що поточний наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію російського фронту.

Видання повідомляє, що нинішні і колишні чиновники США високо оцінили витонченість української підготовки до контрнаступу.

Так, рішення "рекламувати" свій контрнаступ на півдні, перш ніж завдати удару на північному сході, є стандартним прийомом дезорієнтації, який використовують спецназівці США, які тренують українських військових з моменту окупації Криму у 2014 році.

Влітку українські офіційні особи активізували обмін розвідувальними даними зі своїми американськими колегами, коли вони почали планувати контрнаступ. Високопоставлені американські чиновники відмовилися повідомляти, якими подробицями плану контрнаступу поділилася Україна і скільки порад дали США. Один з чиновників розповів, що американці постійно обговорювали з Києвом, як Україна може зупинити просування Росії на сході.

Генерал Фредерік Ходжес заявив, що недавній успіх ЗСУ вказує на те, що зусилля України з повернення земель на півдні і сході можуть розвиватися швидше, ніж він припускав раніше, і навіть підготувати грунт для спроби відвоювати Крим у 2023 році.

Інші експерти заявили, що ситуація може змінитися для України. Колишній чиновник Пентагону і офіцер ЦРУ Мік Малрой розповів, що контрнаступ ЗСУ просувається навіть швидше, ніж очікувалося і що зараз пора для української армії використовувати будь-який випадок, щоб послабити і знищити боєздатність Росії.

Раніше повідомлялося, що українські військові вже знаходяться на околицях Лисичанська Луганської області. Подробиці поки не розголошуються.

Тим часом військові вже взяли Куп'янськ та Ізюм під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Сполучені Штати Америки
NEWS
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок
ЗСУ за 25 км від кордону та що відбувається в Ізюмі: карта війни на ранок
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі