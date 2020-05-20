В США оценили ущерб от пандемии в мире в 9 трлн долларов

В Соединенных Штатах оценили сумму ущерба, которую нанесла пандемия коронавируса в мире. Так, ущерб оценивается в 9 триллионов долларов.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помео во время пресс-конференции в Госдепартаменте США.

По его словам, вклад Китая в борьбу с пандемией является "ничтожным" по сравнению с последствиями, которые испытывают во всем мире.

"Эта чума уже обошлась в 90 тысяч жизней американцев, более 36 миллионов американцев потеряли работу с марта. По всему миру - 300 тысяч умерших и, по нашим оценкам, может быть до 9 триллионов долларов (ущерба)", - сказал Помпео.

Ранее РБК-Украина писало, что в ЮНЕСКО опасаются, что около 13% музеев в мире могут не открыться после завершения пандемии коронавируса. Более 90% музеев закрылись из-за вспышки COVID-19.

Кроме этого Еврокомиссия планирует на следующей неделе представить план восстановления экономики Евросоюза от пандемии коронавируса объемом более 1 триллиона евро.

Также сообщалось, что более 120 стран мира призвали к тщательному расследованию происхождения пандемии коронавируа. Проведение расследования также поддержала и Украина.