Еврокомиссия представит план восстановления экономики ЕС на 1 трлн евро

Фото: здание Еврокомиссии (flickr.com/libereurope)

План будет представлен 27 мая

Еврокомиссия на следующей неделе, 27 мая, представит план восстановления экономики Евросоюза от пандемии коронавируса объемом более 1 триллиона евро. План будет включать гранты и кредиты.

Об этом сообщил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис, передает Reuters.

Он поприветствовал предложение Германии и Франции создать фонд восстановления экономики Европейского союза на 500 миллиардов евро, однако отметил, что план Еврокомиссии будет состоять из большего объема финансирования.

"Мы стремимся не к увеличению потенциала финансирования в пределах сотен миллиардов, а скорее к цифре, превышающей триллион евро. Конечно, в данном случае речь идет как о кредитах, так и о грантах. Именно такой уровень амбиций мы обсуждаем в контексте нашего предложения об инструменте восстановления", - сказал Домбровскис.

Также он сообщил, что Еврокомиссия изучает возможность выделения части средств уже в текущем году, несмотря на сложность с юридической точки зрения.

Отмечается, что предложение Еврокомиссии планируется вынести на обсуждение членов ЕС в июне. Данный план должен лечь в основу долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Европейская комиссия готовит план восстановления экономики Евросоюза после пандемии коронавируса на 2 триллиона евро. Затраты будут погашаться на протяжении 7 лет государствами-членами ЕС.

Автор: Игорь Литвиненко