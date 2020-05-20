У США оцінили збиток від пандемії в світі 9 трлн доларів

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Помпео вважає внесок Китаю в боротьбу з коронавірусом нікчемним у порівнянні з наслідками для всього світу

У Сполучених Штатах оцінили суму шкоди, яку завдала пандемія коронавіруса в світі. Так, збиток оцінюється в 9 трильйонів доларів.

Про це повідомив держсекретар США Майк Помео під час прес-конференції в Держдепартаменті США.

За його словами, внесок Китаю в боротьбу з пандемією є "нікчемним" порівняно з наслідками, які відчувають у всьому світі.

"Ця чума вже обійшлася в 90 тисяч життів американців, понад 36 мільйонів американців втратили роботу з березня. По всьому світу - 300 тисяч померлих і, за нашими оцінками, може бути до 9 трильйонів доларів (шкоди)", - сказав Помпео.

Раніше РБК-Україна писало, що в ЮНЕСКО побоюються, що близько 13% музеїв в світі можуть не відкритися після завершення пандемії коронавіруса. Більше 90% музеїв закрилися через спалахи COVID-19.

Крім цього Єврокомісія планує наступного тижня представити план відновлення економіки Євросоюзу від пандемії коронавіруса об'ємом більше 1 трильйона євро.

Також повідомлялося, що понад 120 країн світу закликали до ретельного розслідування походження пандемії коронавируа. Проведення розслідування також підтримала і Україна.

Автор: Игорь Литвиненко