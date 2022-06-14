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В США оценили планы Путина о захвате всей Украины

Фото: Владимир Путин (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

В США не сомневаются, что Владимир Путин не оставляет желания захватить всю территорию Украины. Впрочем, это ему не удастся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TheGuardian.

"Я все еще думаю, что он имеет проекты на значительной части Украины, если не на всей стране. Тем не менее, я не думаю, что он сможет достичь этих целей", - сказал заместитель министра обороны США Колин Кал.

Он добавил, что россияне могут получить тактические преимущества на некоторых направлениях. Однако захватить всю Украину им не удастся.

Напомним, в США сообщили, что готовы передать Украине все вооружение, в котором сейчас нуждаются ВСУ.

Сейчас самая сложная ситуация на Донецком и Луганском направлениях. Там россияне усиливаются для штурма Северодонецка.

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