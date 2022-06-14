Россияне усиливаются для штурма Северодонецка. ВСУ разбили врага у Берестового, - Генштаб

Российские войска на Донбассе усиливаются для штурма Северодонецка. А украинские военные разбили противника в районе Берестового под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Волынское и Полесское направления

Противник не предпринимал активных действий. В рамках проверки боевой готовности вооруженных сил Беларуси проводилась обучение с подразделениями сил специальных операций.

Северское направление

Продолжаются минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах, в частности, гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

Харьковское направление

Основные усилия противника сосредоточены на удержании занятых рубежей. Для сковывания украинских сил постоянно обстреливаются их позиции.

Кроме того, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру возле Дементиевки, Русской Лозовой, Мосьпаново и Базаловки. Противник дистанционно минировал местность в районе Байрака, Перемоги и Шестаково. Ведет штурмовые действия вблизи Рубежного, бои продолжаются.

Славянское направление

Ведутся систематические артиллерийские обстрелы возле Татьяновки, Чеполя, Долины, Дибровного и Богородичного.

Лиманское направление

Противник не предпринимал активных действий. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Северска.

Северодонецкое направление

Обстреляна гражданская инфраструктура в районе Северодонецка, Лисичанска, Белой Горы, Устиновки и Тошковки. Нанесен авиаудара с вертолетов вблизи Метелкино.

Враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, боевые действия продолжаются. Противник проводит перегруппировку войск и пытается усилить группировку.

Бахмутское направление

Оккупанты обстреляли украинские войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк. Армейская авиация противника нанесла авиаудара близ Белогоровки.

В районе Берестово украинские бойцы отразили штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе Золотого, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска активных боевых действий не вели. Обстреливалась гражданская инфраструктура недалеко от Авдеевки, Марьинки и Гуляйполя. Нанесены удары штурмовой и армейской авиацией в районах населенных пунктов Срибное и Малые Щербаки.

Южнобужское направление

Противник обстреливал украинские подразделения и пытался вести контрбатарейную борьбу. В районах населенных пунктов Трудолюбовка, Токарево, Баштанка, Квитневое, Луч, Таврическое, Александровка российские оккупанты обстреливали инфраструктуру из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.