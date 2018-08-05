В США отрицают причастность к покушению на Мадуро

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Болтон предположил, что за взрывом могло стоять правительство Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки (США) не причастны ко взрыву дрона во время парада в Каракасе, где произошло покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает "Голос Америки".

В частности, по словам Болтона, США не имеют никакого отношения к инциденту, в результате которого семеро солдат получили ранения. В то же время Болтон предположил, что правительство Мадуро могло стоять за взрывом учитывая распространенную в стране коррупцию и притеснения.

"Если правительство Венесуэлы имеет какую-то четкую информацию, которую они хотят нам предоставить, которая бы потенциально могла доказать нарушение американского уголовного закона, мы его внимательно рассмотрим", - добавил Болтон.

Отметим, власти Венесуэлы назвали взрыв дрона покушением на президента Мадуро. При этом ни президент, ни другие политики страны не пострадали.

Напомним, на президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время парада в Каракасе было совершено неудачное покушение. Рядом с президентской ложей взорвался беспилотник со взрывчаткой. В результате инцидента никто из первых лиц государства, что находились рядом с Мадуро, не пострадал.

Впоследствии Мадуро обвинил в покушении Колумбию. Министерство иностранных дел Колумбии ответило на обвинения президента и назвало такие заявления абсурдными. Уже 5 августа стало известно, что ответственность за организацию покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое состоялось вчера, 4 августа, взяла на себя ранее неизвестная группировка "Фланелевые солдаты".