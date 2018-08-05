У США заперечили причетність до замаху на Мадуро

Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Болтон припустив, що за вибухом міг стояти уряд Венесуели

Сполучені Штати Америки (США) не причетні до до вибуху дрона під час параду у Каракасі, де стався замах на президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це сказав радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон, передає "Голос Америки".

Зокрема, за словами Болтона, США не мають жодного стосунку до інциденту, внаслідок якого семеро солдатів отримали поранення. Водночас Болтон припустив, що сам уряд Мадуро міг стояти за вибухом з огляду на поширену у країні корупцію та утиски.

"Якщо уряд Венесуели має якусь чітку інформацію, яку вони хочуть нам надати, яка би потенційно могла довести порушення американського кримінального закону, ми її уважно розглянемо", - додав Болтон.

Зазначимо, влада Венесуели назвала вибух дрона замахом на президента Мадуро. При цьому ні президент, ні інші політики країни не постраждали.

Нагадаємо, на президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час параду в Каракасі було скоєно невдалий замах. Поряд з президентською ложею вибухнув безпілотник з вибухівкою. В результаті інциденту ніхто з перших осіб держави, що знаходилися поруч з Мадуро, не постраждав.

Згодом Мадуро звинуватив у замаху Колумбію. Міністерство закордонних справ Колумбії відповіло на звинувачення президента і назвало такі заяви абсурдними. Уже 5 сепня стало відомо, що відповідальність за організацію замаху на президента Венесуели Ніколаса Мадуро, яке відбулося вчора, 4 серпня, взяло на себе раніше невідоме угруповання "Фланелеві солдати".