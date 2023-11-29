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США отримали великі інвестиції в економіку на тлі військової допомоги Україні, - Reuters

Середа 29 листопада 2023 06:20
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США отримали великі інвестиції в економіку на тлі військової допомоги Україні, - Reuters Фото: США отримали великі інвестиції в економіку через допомогу Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Адміністрації президента США Джо Байдена поширили інформацію про те, яку вигоду отримали штати від військової допомоги Україні, у спробі заручитися більшою підтримкою з боку республіканців, які проголосували проти подальшої допомоги країні, що воює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ці дані, з якими ознайомилися джерела видання, демонструють розбивку інвестицій у штатах на суму 27 млрд доларів, які Білий дім витратив на закупівлю боєприпасів та транспортних засобів для потреб армії США та союзників.

Так, Пенсільванія отримала 2,4 млрд доларів – більше ніж будь-який інший штат – у вигляді замовлень на виробництво зброї та боєприпасів, а також інвестицій для впровадження нових технологій.

У той же час, Техас отримав 1,45 млрд доларів на виробництво 155-міліметрових снарядів та іншої зброї. До Арізони надійшло близько 2,2 млрд доларів. Пенсільванія і Арізона є ключовими штатами, що вагаються, які будуть мати вирішальне значення для Байдена в наступному році.

Згідно з поширеними документами, компанії в Арканзасі та Вісконсіні отримали контракти на суму понад 1 млрд доларів. Повідомляється, що ще 18 млрд доларів контрактних коштів розподілено між виробничими підприємствами, розташованими більш ніж у двох десятках інших штатів.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не включав нового фінансування допомоги Україні, оскільки таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Після цього президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів, близько 60 млрд доларів, хочуть направити на допомогу Україні.

Пізніше Politico повідомило, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер планує провести голосування на запит президента Джо Байдена про допомогу для України та Ізраїлю вже 4 грудня.

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