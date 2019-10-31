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В США отреагировали на запуск ракет КНДР

Новости » В мире     31.10.2019 - 15:47
В США отреагировали на запуск ракет КНДР
Фото: Государственный департамент США (nwttac.dci/palestine.org)

США отслеживает ситуацию с запуском двух баллистических ракет КНДР

Государственный департамент США сообщил, что проводит консультации с представителями Японии и Южной Кореи в связи с запуском Северной Кореей (КНДР) двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя Госдепа, США отслеживает ситуацию с запуском ракет КНДР.

"Нам известны сообщения о запуске северокорейской ракеты. Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками в Японии и Южной Корее", - сообщили в Госдепе США.

Напомним, 31 октября с территории Северной Кореи были запущены баллистические ракеты в сторону Японского моря. Как сообщили в японском Министерстве обороны, снаряды упали за пределами экономической зоны страны.

Также сообщалось, что Южная Корея выразила обеспокоенность запуском ракет со стороны КНДР. Из-за данного инцидента Совет по вопросам национальной безопасности Южной Кореи провели экстренное заседание.

В начале октября КНДР также провела тактические запуски новой баллистической ракеты Pukguksong-3. В частности было выпущено два снаряда, один из которых упал в водах экономической зоны Японии.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКНДРзапуск ракеты
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