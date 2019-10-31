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У США відреагували на запуск ракет КНДР

Новини » В світі     31.10.2019 - 15:47
У США відреагували на запуск ракет КНДР
Фото: Державний департамент США (nwttac.dci/palestine.org)

США відстежує ситуацію із запуском двох балістичних ракет КНДР

Державний департамент США повідомив, що проводить консультації з представниками Японії і Південної Кореї у зв'язку з запуском Північною Кореєю (КНДР) двох балістичних ракет в напрямку Японського моря. Про це повідомляє Reuters.

За словами представника Держдепу, США відстежує ситуацію із запуском ракет КНДР.

"Нам відомі повідомлення про запуск північнокорейської ракети. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією і тісно консультуємося з нашими союзниками в Японії і Південній Кореї", - повідомили в Держдепі США.

Нагадаємо, 31 жовтня з території Північної Кореї були запущені балістичні ракети у бік Японського моря. Як повідомили в японському Міністерстві оборони, снаряди впали за межами економічної зони країни.

Також повідомлялося, що Південна Корея висловила стурбованість запуском ракет з боку КНДР. Через цього інциденту Рада з питань національної безпеки Південної Кореї провели екстрене засідання.

На початку жовтня КНДР також провела тактичні запуск нової балістичної ракети Pukguksong-3. зокрема було випущено два снаряди, один з яких впав у водах економічної зони Японії.

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