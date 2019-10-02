В США отреагировали на запуск ракет КНДР

США отреагировали на запуск баллистических ракет Северной Кореей (КНДР) в сторону Японии, призвав Пхеньян воздержаться от провокаций. Об этом сообщает Reuters.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, КНДР должно сохранять приверженность ядерным переговорам.

"Мы призываем (Северную Корею - ред.) воздерживаться от провокаций, соблюдать свои обязательства по резолюциям Совета безопасности ООН и продолжать участвовать в предметных и постоянных переговорах, чтобы внести свой вклад в обеспечение мира и стабильности на Корейском полуострове и добиться денуклеаризации (ядерное разоружение - ред.)", - заявил Помпео.

Напомним, утром 2 октября Северная Корея запустила в сторону Японии две баллистические ракеты. Одна из ракет упала на территории японской экономической зоны. Предположительно запуск ракет был совершен с подводной лодки. Из-за инцидента правительство Японии выразило решительный протест КНДР.

Ранее сообщалось, что 5 октября должны пройти переговоры на рабочем уровне между США и Северной Кореей. Об этом заявил вице-министр иностранных дел КНДР Чхо Сон Хуэй.