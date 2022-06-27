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США отреагировали на ракетный удар по Кременчугу

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Украина, Понедельник 27 июня 2022 19:57
США отреагировали на ракетный удар по Кременчугу Фото: посол США в Украине Бриджит Бринк (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине, в частности, за ракетный удар по Кременчугу 27 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бринк в Twitter.

"Ужасные сообщения и фото поступают из Кременчуга после ракетного удара России по переполненному людьми торговому центру. Мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине", - написала она.

Так, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугу, попав в торговый центр, в котором находились тысячи людей.

Как сообщалось ранее, число погибших от удара возросло до 10.

Известно, что захватчики выпустили две ракеты по Кременчугу.

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Соединенные Штаты Америки Украина Кременчуг
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