США отреагировали на повреждение памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге

Посольство США в Украине отреагировало на повреждения памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Посольства.

Американские дипломаты выразили надежду на тщательное и оперативное расследование и привлечение к ответственности причтних к акту вандализма.

"Мы глубоко обеспокоены недавними новостями об акте вандализма над памятником жертвам Холокоста в Кривом Роге. Мы надеемся на тщательное и оперативное расследование, благодаря которому причастные к этому неприемлемому и тревожному деянию будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что полиция установила мужчину, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. Во время расследования были опрошены свидетели происшествия, сняты видео с камер видеонаблюдения. К преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель.

Ранее в полиции отметили, что о повреждении памятника в Центрально-городском районе Кривого Рога сообщили местные жители 19 января. По данному факту возбуждено дело по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).