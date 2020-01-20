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В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста, открыто дело

Новости » Общество     20.01.2020 - 10:26
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста, открыто дело
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция устанавливает причастных к преступлению

В Кривом Роге полиция открыла дело по факту повреждения памятника жертвам Холокоста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

В полиции отметили, что о повреждения памятника в Центрально-городском районе Кривого Рога сообщили местные жители 19 января.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц", - сообщили в полиции.

По данному факту открыто дело по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине один из самых низких уровней антисемитизма в Европе. При этом президент отметил, что в Украине, как и везде в мире, сейчас и в прошлом, есть определенный процент людей, которые "не видят никого, кроме своей нации".

Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Израиля выступило с осуждением чествования идеологов Украинского национального движения, которые, по их утверждению, ответственные за убийство евреев во время Холокоста. Украинский МИД назвал безосновательными обвинения Украины в антисемитизме со стороны Израиля.

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