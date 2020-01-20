ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция выяснила, кто повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Новости » Общество     20.01.2020 - 20:50
Полиция выяснила, кто повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Преступление совершил 31-летний ранее судимый местный житель

Полиция установила мужчину, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Отмечается, что во время расследования были опрошены свидетели происшествия, сняты видео с камер видеонаблюдения.

В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, предположительно, были сделаны надписи.

В настоящее время принимаются следственно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника.

Полиция установила мужчину, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Полиция установила мужчину, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге Во время расследования были опрошены свидетели происшествия, сняты видео с камер видеонаблюдения. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, предположительно, были сделаны надписи. Сейчас принимаются следственно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника. #новости #полиция #безопасность Оксана Блищик Полиция Днепропетровской области УНН - Украинские Национальные Новости УНИАН УКРИНФОРМ РБК-Украина Цензор.НЕТ Украинская правда

Опубликовано Национальная полиция Украины Понедельник, 20 января 2020 г.

Ранее в полиции отметили, что о повреждении памятника в Центрально-городском районе Кривого Рога сообщили местные жители 19 января. По данному факту возбуждено дело по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении мужчине, который осквернил памятник жертвам Холокоста в Голованевске Кировоградской области.

Зеленский заявил о низком уровне антисемитизма в Украине Во Львовской области обрушилась крыша хранилища галереи искусств
Новости Украины памятникХолокост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь