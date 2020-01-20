Полиция выяснила, кто повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Преступление совершил 31-летний ранее судимый местный житель

Полиция установила мужчину, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Отмечается, что во время расследования были опрошены свидетели происшествия, сняты видео с камер видеонаблюдения.

В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, предположительно, были сделаны надписи.

В настоящее время принимаются следственно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника.

Полиция установила мужчину, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге Полиция установила мужчину, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге Во время расследования были опрошены свидетели происшествия, сняты видео с камер видеонаблюдения. В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, предположительно, были сделаны надписи. Сейчас принимаются следственно-розыскные мероприятия для задержания злоумышленника. #новости #полиция #безопасность Оксана Блищик Полиция Днепропетровской области УНН - Украинские Национальные Новости УНИАН УКРИНФОРМ РБК-Украина Цензор.НЕТ Украинская правда Опубликовано Национальная полиция Украины Понедельник, 20 января 2020 г.

Ранее в полиции отметили, что о повреждении памятника в Центрально-городском районе Кривого Рога сообщили местные жители 19 января. По данному факту возбуждено дело по ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении мужчине, который осквернил памятник жертвам Холокоста в Голованевске Кировоградской области.