США отреагировали на последние рейды и аресты активистов в Крыму

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

"Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает", - говорится в сообщение.

Напомним, что МИД Украины выразил протест против задержаний в Крыму. Замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар задержали и увезли в неизвестном направлении после обысков.

Также сообщалось, что Зеленский осудил задержания и обыски в Крыму. Он считает, что таким образом Россия отреагировала на Крымскую платформу.