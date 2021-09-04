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США отреагировали на последние рейды и аресты активистов в Крыму

Автор: Артур Родивилов

Россия должна немедленно освободить задержанных в Крыму активистов. Дипломаты США отреагировали на действие оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в Украине.

США призвали прекратить рейды и политические преследования на оккупированном полуострове.

"Мы осуждаем вчерашний арест Федеральной службой безопасности России Наримана Джеляла и других крымскотатарских активистов. Россия должна немедленно освободить этих активистов и всех украинских политзаключенных, которых она удерживает", - говорится в сообщение.

Напомним, что МИД Украины выразил протест против задержаний в Крыму. Замглавы Меджлиса Наримана Джелялова и еще четырех крымских татар задержали и увезли в неизвестном направлении после обысков.

Также сообщалось, что Зеленский осудил задержания и обыски в Крыму. Он считает, что таким образом Россия отреагировала на Крымскую платформу.

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Крым