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США відреагували на останні рейди і арешти активістів у Криму

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Субота 04 вересня 2021 23:24
США відреагували на останні рейди і арешти активістів у Криму Фото: біля будівлі ФСБ у Криму затримали активістів (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Артур Родивилов

Росія має негайно звільнити затриманих у Криму активістів. Дипломати США відреагували на дію окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в Україні.

США закликали припинити рейди і політичні переслідування на окупованому півострові.

"Ми засуджуємо вчорашній арешт Федеральною службою безпеки Росії Нарімана Джеляла та інших кримськотатарських активістів. Росія має негайно звільнити цих активістів і всіх українських політв'язнів, яких вона утримує", - йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, що МЗС України висловило протест проти затримань у Криму. Заступника голови Меджлісу Нарімана Джелялова і ще чотирьох кримських татар затримали та відвезли в невідомому напрямку після обшуків.

Також повідомлялося, що Зеленський засудив затримання та обшуки в Криму. Він вважає, що таким чином Росія відреагувала на Кримську платформу.

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