В США отреагировали на попытки Путина увеличить численность армии РФ

"Россия исторически не достигала целевых показателей численности личного состава", - отметил чиновник.

По словам собеседника CNN, любой дополнительный персонал, что РФ удастся собрать к концу года, не сможет увеличить общую боевую мощь российской армии.

Он пояснил, что все это из-за мер, которые Кремль принимает для увеличения набора. В частности говорится об отмене верхней возрастной границы для новобранцев, а также вербовке заключенных.

"Многие из этих новобранцев были замечены как пожилые, негодные и плохо обученные", - добавил представитель Пентагона.