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У США відреагували на спроби Путіна збільшити чисельність армії РФ

Фото: У США відреагували на спроби Путіна збільшити чисельність армії РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Сполучених Штатах переконані, що указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення російської армії "навряд чи матиме успіх".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN, який цитує високопоставленого представника Міністерства оборони США.

"Росія історично не досягала цільових показників чисельності особового складу", - зазначив посадовець.

За словами співрозмовника CNN, будь-який додатковий персонал, що РФ вдасться зібрати до кінця року, не зможе збільшити загальну бойову міць російської армії.

Він пояснив, що все це через заходи, які Кремль вживає для збільшення набору. Зокрема мовиться про скасування верхньої вікової межі для новобранців, а також вербування ув'язнених.

"Багато хто з цих новобранців були помічені як літні, непридатні і погано навчені", - додав представник Пентагону.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України висміяли указ президента РФ Володимира Путіна про збільшення армії держави-агресора.

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