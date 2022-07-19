США отреагировали на отстранение Венедиктовой и Баканова

Он отметил, что США ежедневно на связи с нашими украинскими партнерами.

"Что касается новостей, которые мы слышали из Киева, то нам известно о сообщениях (об отстранении - ред.), и мы продолжим тщательно следить за ситуацией", - сказал Прайс.

Он добавил, что США в своих отношениях с Украиной "вкладывались в институты, а не конкретных лиц", поэтому уверены, что смогут наладить контакт и с новым главой Офиса генпрокурора.

"Мы занимаем проактивную позицию относительно информации, которой делимся с украинскими партнерами, чтобы помочь им привлечь к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие зверства... Часто речь идет не о конфиденциальной информации", - заявил Прайс.

Представитель Госдеп также сказал, что многие данные США передают Офису генерального прокурора "на рутинной основе", они есть и в открытых источниках.

"Да, мы обмениваемся с нашими украинскими коллегами и разведданными, и продолжим это делать дальше. Это важный элемент нашей помощи Украине, который помогает ей обороняться" , - подытожил он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова, а также генерального прокурора Ирину Венедиктову.

РБК-Украина разбиралось в причинах громких кадровых решений, а также что грозит руководителям Службы безопасности и Офиса генпрокурора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.