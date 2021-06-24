США отреагировали на инцидент с Defender: поддержали Украину и Британию

Посольство США в Киеве отреагировало на инцидент с британским эсминцем Defender вблизи Крыма в Черном море. Россия заявила, что ее корабли осуществили предупредительные выстрелы по Defender из-за якобы "нарушения границы".

Посольство разместило свое заявление на странице в Twitter .

"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды. Крым - это Украина", - заявили в посольстве.

США поддерживают Украину и Британию в противостоянии агрессии России.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон назвал проход эсминца возле Крыма законным, поскольку Британия не признает оккупацию Крымского полуострова.

Вместе с тем Россия вызвала британского посла, выразила ему протест и заявила, что Британия якобы нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Добавим, в Минобороны Британии утверждают, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.