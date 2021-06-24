ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США отреагировали на инцидент с Defender: поддержали Украину и Британию

Новина українською →
Киев, Четверг 24 июня 2021 19:17
США отреагировали на инцидент с Defender: поддержали Украину и Британию Фото: США отреагировали на инцидент с кораблем Defender (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Посольство США в Киеве отреагировало на инцидент с британским эсминцем Defender вблизи Крыма в Черном море. Россия заявила, что ее корабли осуществили предупредительные выстрелы по Defender из-за якобы "нарушения границы".

Посольство разместило свое заявление на странице в Twitter.

США поддерживают Украину и Британию в противостоянии агрессии России.

"Мы поддерживаем нашего союзника, Великобританию, в противостоянии агрессии России в Украине, и мы подтверждаем свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды. Крым - это Украина", - заявили в посольстве.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон назвал проход эсминца возле Крыма законным, поскольку Британия не признает оккупацию Крымского полуострова.

Вместе с тем Россия вызвала британского посла, выразила ему протест и заявила, что Британия якобы нарушила Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.

Добавим, в Минобороны Британии утверждают, что предупредительных выстрелов со стороны России не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Великобритания корабль Российская Федерация
NEWS
Зеленский подписал санкции против российских банков
Зеленский подписал санкции против российских банков
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ