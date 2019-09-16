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В США отреагировали на беспорядки во время Марша равенства в Харькове

Новости » Происшествия    16.09.2019 - 21:04
В США отреагировали на беспорядки во время Марша равенства в Харькове
Фото: столкновения на акции в Харькове (mediaport.ua)

Представители посольства США были на Марше

Посольство США отреагировало на беспорядки и нападения на активистов во время Марша равенства в Харькове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства в Facebook.

Представители США заявили, что их "огорчает насилие" во время акции.

"Все люди заслуживают равноправного и уважительного отношения к себе. Представители Посольства США посетили вчерашний ХарьковПрайд Марш 2019 в знак поддержки темы мероприятия: "Харьков для всех. Безопасность для всех".
Нас огорчает насилие во время мероприятия, но мы ценим усилия правоохранителей для защиты основных свобод участников прайда", - заявили в посольстве.

Напомним, в Харькове полиция сообщила о подозрении трем мужчинам, которые совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков на Марше равенства. Злоумышленникам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Отметим, после Марша равенства около 20 противников мероприятия напали на одного из активистов. Когда парень попытался убежать, злоумышленники догнали его и продолжили избивать, в том числе, ногами.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиХарьковМарш равенства
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